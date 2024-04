Life

Τηλεθέαση - “Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;”: Πρωτιά τον Απρίλιο

Συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία και τον Απρίλιο, καθώς ήταν πρώτο στη ζώνη προβολής του, τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 15,1% και διαφορά 2,9 μονάδες από τον ανταγωνισμό, όσο και στο σύνολο κοινού με ποσοστό 17,5% και διαφορά 4,4 μονάδες από το δεύτερο κανάλι.

Το τηλεπαιχνίδι γνώσεων του ΑΝΤ1 παρακολούθησαν τον Απρίλιο κατά μέσο όρο 1.147.345 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1΄.

Στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» δοκίμασαν τις γνώσεις τους τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε επιμέρους ανδρικό κοινό το τηλεπαιχνίδι σκόραρε μέχρι και 19,4%, ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό άγγιξε το 20%.

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ Ο «ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ» ΔΙΝΕΙ ΝΕΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Με τον «Εκατομμυριούχο» και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου από σήμερα, Μ. Δευτέρα, δίνουμε νέο καθημερινό ραντεβού, αφού το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 θα προβάλλεται από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 20:00 στον ΑΝΤ1.

«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Καθημερινά, Δευτέρα έως Κυριακή, στις 20:00 στον ΑΝΤ1

