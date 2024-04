Πολιτική

Πικέρμι: Νεκρός ο οδηγός αυτοκινήτου που “καρφώθηκε” σε κολώνα

Πώς συνέβη το μοιραίο δυστύχημα που έκοψε το "νήμα της ζωής" του άνδρα.

Τροχαίο δυστύχημα, συνέπεια του οποίου ήταν ο θάνατος ενός άνδρα, σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Πικέρμι.

Η ώρα ήταν 01:35 όταν ο 62χρονος οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου που εκινείτο επί της Λεωφόρου Μαραθώνος, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έχασε τον έλεγχο, εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε με δύναμη πάνω σε κολόνα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο άτυχος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» όπου υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

Η προανάκριση για το συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη.

