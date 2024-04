Κόσμος

Περού: Δεκάδες νεκροί από πτώση λεωφορείου σε χαράδρα (βίντεο)

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής όταν λεωφορείο, εξετράπη της πορείας του σε επαρχιακό δρόμο και έπεσε σε χαράδρα 200 μέτρων.

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα στο βόρειο Περού.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής όταν λεωφορείο, που κατευθυνόταν στο Σοροτσούκο, εξετράπη της πορείας του σε επαρχιακό δρόμο και έπεσε σε χαράδρα 200 μέτρων, καταλήγοντας στα νερά ποταμού, σύμφωνα με δημοσιεύματα περουβιανών μέσων ενημέρωσης.

Η εισαγγελέας Όλγα Μπομπαντίγια Τεράν δήλωσε στο δίκτυο RPP ότι περίπου 15 επιζήσαντες διακομίστηκαν σοβαρά τραυματισμένοι σε νοσοκομεία της Καχαμάρκα και του Σελεντίν.

Ο αστυνομικός διευθυντής Αλεξάντερ Ουριάρτε δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Canal N ότι 25 επιβαίνοντες βρήκαν τον θάνατο και 13 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ο οδηγός του λεωφορείου.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

