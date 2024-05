Κοινωνία

ΒΟΑΚ - Τροχαίο: Θρήνος για την 26χρονη Μαρίνα που άφησε ορφανό το αγοράκι της (εικόνες)

"Τελευταίο αντίο" λένε συγγενείς και φίλοι στην συνεπιβάτιδα της μηχανής, που έχασε την ζωή της, σε τροχαίο, στον ΒΟΑΚ. Πως συνέβη η τραγωδία.

Ανείπωτος είναι ο θρήνος στη Νέα Αλικαρνασσό για την 26χρονη Μαρίνα Ταβλαδωράκη που έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα της Μεγάλης Πέμπτης, σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ, ενώ ήταν συνεπιβάτιδα σε μηχανή.

Ο οδηγός της μηχανής, τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με τους γιατρούς να τονίζουν ότι τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα για την πορεία της υγείας του.

Το νήμα της ζωής της Μαρίνας Ταβλαδωράκη κόπηκε τόσο απότομα προκαλώντας σοκ στην κοινωνία της Νέας Αλικαρνασσού.





Κανένας από όσους γνώριζαν την 26χρονη Μαρίνα Ταβλαδωράκη δεν μπορούν να πιστέψουν ότι δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Οι φίλοι και οι γνωστοί του κάνουν λόγο για ένα υπέροχο κορίτσι που πάντα ήταν χαμογελαστή και καλόκαρδη.





Το δράμα είναι ακόμη μεγαλύτερο αφού η 26χρονη αφήνει πίσω της, ένα μικρό αγοράκι, τον 6χρονο Αλέξανδρο, που ορφάνεψε μέσα σε μια στιγμή.

Η κηδεία της άτυχης νεαρής μητέρας θα γίνει την Μεγάλη Παρασκευή το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου.

Η ταφή της θα γίνει στο νέο Κοιμητήριο Ηρακλείου.

Όλα συνέβησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Μεγάλης Πέμπτης, όταν μία μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Κακού Όρους.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα οι δύο αναβάτες της μηχανής, η 26χρονη Μαρίνα και ο οδηγός του δίκυκλου, να εκτιναχθούν από την μοτοσικλέτα.

Επί τόπου έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να διαπιστώνουν πως η 26χρονη, που φορούσε το προστατευτικό της κράνος, είχε αφήσει ήδη την τελευταία της πνοή.

