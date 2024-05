Πολιτισμός

Ναυσικά Γκράτσιου: “Έφυγε” από τη ζωή η δημοσιογράφος

Νικήθηκε από τον καρκίνο η δημοσιογράδος από τη Θεσσαλονίκη.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών η δημοσιογράφος Ναυσικά Γκράτσιου νικημένη από τον καρκίνο.

Η Ναυσικά Γκράτσιου εργάστηκε σε εφημερίδες, σε περιοδικά, στην τηλεόραση και ήταν γνωστή από την ενημερωτική, καθημερινή εκπομπή λόγου, «Το νησί της Ναυσικάς» από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης FM 100 με έμφαση στη δημιουργική καθημερινότητα, στη χαρά, στη ζωή και τους πρωταγωνιστές της.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η αδερφή της, Κατερίνα Γκράτσιου με ανάρτησή της στο facebook.

«Η Ναυσικά μας, η αγαπημένη μας αδελφή ταξιδεύει στη χώρα των αγγέλων. Το νησί της Ναυσικάς, η εκπομπή που χρόνια δέσποζε στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, σώπασε. Η σιγή εκκωφαντική. Ο πόνος αβάσταχτος. Αύριο στις 11.00 π.μ. θα της πούμε το τελευταίο "αντίο" στη Μητρόπολη. Κατόπιν, η ταφή θα γίνει στα πατρογονικά εδάφη στον Ελαφότοπο Ζαγορίου. Ναυσικώ σ’ αγαπούμε απέραντα και για πάντα!» αναφέρεται στην ανάρτηση.

Με μεγάλη θλίψη η δημοσιογραφική οικογένεια της Μακεδονίας-Θράκης αποχαιρετά τη Ναυσικά Γκράτσιου, που έχασε στα 60 χρόνια της τη γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας - Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ).

«Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το 1964, σπούδασε Νομική και έκανε μεταπτυχιακό στη δημοσιογραφία. Συνεργάστηκε με αρκετά Μέσα, αλλά το ραδιόφωνο ήταν αυτό που σφράγισε τη δημοσιογραφική διαδρομή της, αρχικά από τις συχνότητες του «Πανόραμα 98,4», του ΑΝΤ1 και του 102 FM, και κατόπιν, για πάνω από δύο δεκαετίες, από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.

Η πρόωρη απώλειά της στερεί το ραδιοφωνικό τοπίο από μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του και τη δημοσιογραφία από μια επαγγελματία με μεγάλη καλλιέργεια και ευαισθησία» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της ΕΣΗΕΜ-Θ.

Η κηδεία της Ναυσικάς Γκράτσιου θα γίνει αύριο, Μ. Σάββατο, 4 Μαΐου 2024, από τον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά (Μητρόπολη Θεσσαλονίκης), στις 11.00.

