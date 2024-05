Πολιτική

Πάσχα: Πού θα κάνουν Ανάσταση οι πολιτικοί αρχηγοί

Που θα περάσουν οι πολιτικοί τις μέρες του Πάσχα, πριν την τελική ευθεία για τις Ευρωεκλογές.

Λίγες ημέρες ανάπαυλας αναμένεται να έχουν τις διακοπές του Πάσχα οι πολιτικοί αρχηγοί, προτού αρχίσουν να «οργώνουν» τη χώρα με τις περιοδείες τους ενόψει των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα περάσει τις ημέρες του Πάσχα για ακόμη μια χρονιά στην Τήνο, ενώ μετά το πέρας των διακοπών του θα ξεκινήσει μία περιοδεία διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων.

Στην Κέρκυρα βρίσκεται από το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, όπου θα έχει σειρά συναντήσεων με τοπικούς φορείς και κατοίκους σήμερα, ενώ την Κυριακή του Πάσχα θα επισκεφθεί το Ναυτικό Σταθμό και τη Δευτέρα τους Παξούς.

Στην Αθήνα θα παραμείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος την Μεγάλη Παρασκευή θα βρεθεί στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου Σταυρού στο Αιγάλεω, απ' όπου θα παρακολουθήσει την περιφορά του Επιταφίου. Ανάσταση θα κάνει στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, ενώ την Τρίτη του Πάσχα θα αναχωρήσει για την Σέριφο. Μετά τις γιορτές θα ξεκινήσεις τις περιοδείες του από την γενέτηρά του Κρήτη.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας αναμένεται να περάσει τις γιορτινές αυτές ημέρες στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Λαμία.

Στην Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος και στο Κιλκίς ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης θα περάσει τις ημέρες του Πάσχα στην Καλαμάτα.

