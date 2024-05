Παράξενα

Κέρκυρα: Μπότης έπεσε στο κεφάλι γυναίκας (βίντεο)

Στραβά πήγε το έθιμο των μπότηδων καθώς έπεσε ένας στο κεφάλι μιας γυναίκας που περνούσε τυχαία έξω από το Δημαρχείο.

Ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί κατά την ρήψη των Μπότηδων στο ιστορικό Δημαρχείο της Κέρκυρας.

Στις 11:00 ακριβώς ο Αντιδήμαρχος Σπύρος Χαλικιόπουλος έριξε τον μπότη χωρίς να φανταστεί ότι κάποια γυναίκα περνούσε εκείνη την ώρα από το πεζοδρόμιο.

Αποτέλεσμα ήταν να της πέσει ο μπότης κυριολεκτικά στο κεφάλι. Αμέσως έτρεξαν όλοι να την βοηθήσουν και σύμφωνα με πληροφορίες δεν χτύπησε πολύ.

