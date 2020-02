Κορινθία

Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο

Άλλος ένας νέος "έσβησε" στην άσφαλτο.

Ένας 23χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 4.30 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην παλαιά εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών στο Λέχαιο Κορινθίας.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 23χρονος ξέφυγε, για άγνωστους ακόμα λόγους, από την πορεία του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τσιμεντένιο τοιχίο στο Λέχαιο.

Στο τόπο του δυστυχήματος έφθασαν άμεσα πυροσβέστες, ΕΚΑΒ και αστυνομικοί της Τροχαίας Κορίνθου, με τον νεαρό να μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου διενεργεί προανακριτική έρευνα για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος στο Λέχαιο.

Πηγή: korinthostv