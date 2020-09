Ηλεία

Φωτιά στην Ηλεία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πυροσβέστες δίνουν ¨μάχη¨ με τις φλόγες και τους ανέμους.

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που καίει δασική έκταση στην περιοχή Κολοκυθάς, στον δήμο Ήλιδας, στην Ηλεία.

Οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και αυτή τη στιγμή επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 23 οχήματα, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Σημειώνεται ότι, στην ίδια περιοχή είχε εκδηλωθεί, πριν από περίπου έξι ημέρες, πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση.

Φωτογραφίες: ilialive.gr