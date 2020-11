Σάμος

Σάμος: Φωτιά στο Βαθύ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεση η επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες κοντά στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης μεταναστών στο Βαθύ της Σάμου.

Επί τόπου έσπευσαν 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα.

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Πρέπει να σημειωθεί πως υπάρχουν μαρτυρίες για εκρήξεις που ακούστηκαν στην περιοχή, ενώ δεν επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι για να δικαιολογηθεί η ταχεία εξάπλωση της φωτιάς. Όλα αυτα ενισχύουν τα σενάρια που κάνουν λόγο για εμπρησμό.