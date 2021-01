Τρίκαλα

“Λέανδρος”: Στα... λευκά τα Τρίκαλα (εικόνες)

Συναγερμός στις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να παραμείνει ανοικτό το οδικό δίκτυο της περιοχής.

Με χιόνι έχει σκεπαστεί τόσο στα ορεινά όσο και στα πεδινά η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να παραμείνει ανοικτό το οδικό δίκτυο της περιοχής. Σε αυτή την προσπάθεια συνδράμουν 32 μηχανήματα της Π.Ε. Τρικάλων, ρίχνοντας αλάτι στους δρόμους, οι οποίοι σύμφωνα με όσα δηλώνει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρήστος Μιχαλάκης, είναι ανοικτοί και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στις μετακινήσεις.

Το ύψος του χιονιού ποικίλλει ανά περιοχή. Στο Δήμο Πύλης και προς Μεσοχώρα αυτό κυμαίνεται από 25-30 εκατοστά, στα ορεινά της Καλαμπάκας από 5-10 εκατοστά και στις υπόλοιπες περιοχές από 2-5 εκατοστά. Ο αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων εφιστά επίσης την προσοχή στους οδηγούς κατά τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αστυνομικών αρχών.

