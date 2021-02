Σάμος

Σεισμός σε Σάμο και Ικαρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σεισμική δόνηση αναστάτωσε τους κατοίκους των δυο νησιών.

Μια σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, αναστάτωσε τους κατοίκους της Ικαρίας και της Σάμου.

Σύμφωνα με την πρώτη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης είναι 32 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ικαρίας και το εστιακό βάθος στα 18,4 χιλιόμετρα.