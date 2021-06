Κεφάλλονια

Φωτιά στην Κεφαλονιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη "μάχη" της κατάσβεσης και εναέρια μέσα.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, το μεσημέρι της Παρασκευής, μετά από φωτιά σε δασική έκταση στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

Στην επίχειρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 5 οχήματα και από αέρος επιχειρούν δυο πετζετέλ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

Σε εξέλιξη #πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 5 οχήματα και 2 PZL.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 25, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά - Χαρμάνης: Η Λυδία θα είναι η κόρη του δολοφόνου ή το κοριτσάκι της Καρολάιν; (βίντεο)

Γλυκά Νερά: η Χρυσηίδα Δημουλίδου στο “Πρωινό” - Χαμός με Λιάγκα και Σκορδά (βίντεο)

Euro 2020 – Μοράτα: απείλησαν την οικογένεια μου