Μύκονος – Κουκάς: Τα πάρτι στις βίλες είναι η πηγή του προβλήματος

Ο Δήμαρχος Μυκόνου μίλησε για την κατάσταση στο νησί και τις επιπτώσεις στην τουριστική κίνηση μετά τα περιοριστικά μέτρα.



«Εξαλείφθηκαν τα περιοριστικά μέτρα στην διασκέδαση τα οποία είχαν επιβληθεί στην Μύκονο», ανέφερε ο Δήμαρχος του νησιού Κωνσταντίνος Κουκάς, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί».

Τόνισε ακόμα ότι «υπήρχε αρνητική διαφήμιση και αποτύπωμα σε ακυρώσεις λόγω των περιοριστικών μέτρων στο νησί κυρίως από την Ιταλία και από τα ανώτερα εισοδηματικά κλιμάκια που δεν τους πείραζε να ακυρώσουν».

Ο κ. Κουκάς πάντως εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι «η Μύκονος θα συνεχίσει να έχει μια πάρα πολύ καλή τουριστική χρονιά».

«Ο κανόνας είναι ότι οι Μυκωνιάτες και οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Μύκονο συμμορφώνονται στα μέτρα. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι λίγοι οι οποίοι για το πρόσκαιρο κέρδος δεν υπολογίζουν την βλάβη στην δημόσια υγεία . Αυτά τα φαινόμενα πρέπει να τα απομονώσουμε και αυτό ζητήσαμε από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη», τόνισε ο κ. Κουκάς.

Παράλληλα, τόνισε ότι αυτοί που έρχονται διακοπές από άλλες χώρες δεν θέλουν να συμμορφωθούν και υπογράμμισε ότι «τα πάρτι στις βίλες είναι η πηγή του προβλήματος γιατί η πολιτεία δεν μπορεί άμεσα να παρέμβει»

Ωστόσο, τόνισε ότι «υπήρξε πρόσφατα μια ΚΥΑ η οποία μπορεί να επιβάλει πρόστιμο 50.000 ευρώ εφόσον γίνεται πάρτι με αντίτιμο» και σημείωσε ότι «αυτό που ζητήσαμε από τον υπουργό είναι να τροποποιηθεί πάλι η ΚΥΑ και να επιβάλει πρόστιμα και από τα social media στις βίλες».

