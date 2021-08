Φθιώτιδα

Φωτιά στον Θεολόγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ζημιές έχουν υποστεί σπίτια. Μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στον Θεολόγο Φθιώτιδας.

Ζημιές έχουν υποστεί τουλάχιστον 3 σπίτια. Παράλληλα, υπάρχουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, ενώ σημειώνονται διακοπές ρεύματος.

Την εκκένωση της ευρύτερης περιοχής ζήτα πλέον η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καθώς ο κίνδυνος από τη φωτιά είναι μεγάλος. Ήδη υπάρχουν καμένα σπίτια μέσα σε μία περιοχή που είναι γεμάτη πεύκα.

Μάλιστα, έφτασε μήνυμα από το 112 στα κινητά τηλέφωνα όσων βρίσκονταν στην περιοχή και καλεί αυτούς που βρίσκονται στον Θεολόγο να εκκενώσουν άμεσα την περιοχή με κατεύθυνση προς τις παραλίες Λεκούνα και Βλυχάδα καθώς είναι σε εξέλιξη δασική πυρκαγιά.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Θεολόγο Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 6, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στη Τήλο

“Με το φτωχό μυαλό ενός πυραγού”: Η viral απάντηση στους... πυροσβέστες του Διαδικτύου

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές της Αττικής