Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί με πελάτη “πιάστηκαν” στα χέρια για τη μάσκα και το αντίτιμο

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην ανατολική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Παπάφη με Μπότσαρη.

Οδηγός ταξί διαπληκτίστηκε με πελάτη, καθώς ο ίδιος φέρεται να κατέβασε τη μάσκα κατά του κορονοϊού, κατά τη διάρκεια της κούρσας, αλλά και για το αντίτιμο αυτής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πελάτης θέλησε να μιλήσει στο τηλέφωνο και κατέβασε τη μάσκα που φορούσε μέσα στο ταξί. Ο οδηγός του έκανε παρατήρηση, λέγοντάς του ότι θα πρέπει να τη φορά καθ’ όλη τη διάρκεια, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καβγάς μεταξύ των δύο ανδρών.

Λίγο αργότερα, ο πελάτης ζήτησε από τον οδηγό ταξί να διακόψει τη διαδρομή πριν φτάσουν στον τελικό τους προορισμό. Αποτέλεσμα ήταν οι δύο τους να “έρθουν” στα χέρια για το αντίτιμο της κούρσας.

Από το συμβάν, ο οδηγός ταξί μεταφέρθηκε τραυματισμένος σε εφημερεύον νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο, οι οποίοι έχουν καταθέσει μηνύσεις, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας – Τριανδρίας.

