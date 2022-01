Αρτα

Τραγωδία στο κυνήγι - Άρτα: έμφραγμα υπέστη ο πατέρας του 16χρονου

Στο νοσοκομείο βρίσκεται τις τελευταίες ώρες και η εγκυμονούσα μητέρα του έφηβου. Θρήνος για τον θείο του παιδιού, αγωνία για την υγεία του 16χρονου.

Αισιόδοξοι είναι οι γιατροί του νοσοκομείου Άρτας, ότι ο 16χρονος Γιάννης θα καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή, μετά την τραγωδία που συνέβη στο κυνήγι.

Ο 16χρονος σκότωσε κατά λάθος τον θείο του και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε, προκαλώντας ένα εξαιρετικά σοβαρό τραύμα, λίγα χιλιοστά μακριά από την καρδιά του.

Μάλιστα, οι γιατροί αναγκάστηκαν να αφαιρέσουν και σημαντικό τμήμα του αριστερού πνεύμονα, στην διάρκεια της επέμβασης, στην οποία έσπευσαν να συνδράμουν και γιατροί που δεν βρίσκονταν εκείνη την ώρα σε εφημερία, προκειμένου να σωθεί η ζωή του αγοριού.

Λίγες ώρες μετά την κηδεία του αδελφού του, που έπεσε νεκρός από το μονόβολο του γιού του, ο πατέρας του 16χρονου υπέστη έμφραγμα και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο της Άρτας. Σε άλλο θάλαμο, νοσηλεύεται η σύζυγος του και μητέρα του 16χρονου, η οποία είναι έγκυος στο τρίτο παιδί της και προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ της τραγωδίας.

Χθες η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του πατέρα του 16χρονου, καθώς και του θείου του, αδελφού του πατέρα του, οι οποίοι κατηγορούνται ο μεν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ο δε για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και της δασικής νομοθεσίας, καθώς ήταν δικό του το όπλο που χρησιμοποίησε ο έφηβος.

Ο συντονιστής Διευθυντής της ΜΕΘ, Χριστόδουλος Ναθαναήλ, είπε ότι το παιδί υποβλήθηκε σε μία πολύ δύσκολη χειρουργική επέμβαση και παραμένει διασωληνωμένο, με τους γιατρούς να απεύχονται τυχόν επιπλοκές.

