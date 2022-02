Ημαθία

Ημαθία: Συλλήψεις για κλοπές σε εκκλησίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προέκυψε από την έρευνα και τι αναφέρεται στη δικογραφία





Σε πάνω από 17.500 ευρώ υπολογίζεται η λεία των δύο ημεδαπών που από τον Νοέμβριο του 2021 μέχρι και τον προηγούμενο μήνα φέρονται ότι διέρρηξαν τέσσερις ναούς σε περιοχές της Ημαθίας, όπως τονίζεται σε σημερινή ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η Ομάδα Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας σχημάτισε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών ανδρών, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα που έγινε οι συλληφθέντες αφαίρεσαν διάφορα εκκλησιαστικά σκεύη, αντίγραφα εικόνων, τάματα, χρηματικά ποσά, καθώς και μία ηλεκτρονική συσκευή, συνολικής αξίας τουλάχιστον 17.800 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση των υπευθύνων των ναών.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη: Ο “Αθηναίος” ομολόγησε ότι κρατούσε το “καραμπίτ”

Κυψέλη: Μάνα σκότωσε το παιδί της - Το έκρυβε για χρόνια στο μπαλκόνι

Χανιά - Γηροκομείο: οι απολογίες και οι καταγγελίες που “καίνε” (βίντεο)