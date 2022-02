Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: Νεκρός εργάτης που καταπλακώθηκε από μάρμαρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στην Ζάκυνθο, με έναν νεκρό και δυο τραυματίες.



Τρεις εργάτες καταπλακώθηκαν από μάρμαρα λίγο μετά τις 14.00 σε μαρμαράδικο κοντά στο Νεκροταφείο Ζακύνθου, με τον έναν τελικά να χάνει την ζωή του.

Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση και στο σημείο έφτασε η Πυροσβεστική, η Αστυνομία αλλά και ασθενοφόρα.

Μετά από μεγάλες προσπάθειες απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με τους δυο να είναι τραυματισμένοι και άλλον έναν 35χρονο εργάτη να μην τα καταφέρνει.

Ολοκληρώθηκε ο #απεγκλωβισμός 3 ανδρών, ο ένας χωρίς αισθήσεις και οι δύο βαριά τραυματισμένοι, έπειτα από καταπλάκωση τους από όγκο μαρμάρων επί της οδού Αναπαύσεως στη Ζάκυνθο και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 21, 2022

Πηγή: imerazante.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Απατεώνας παρίστανε τον ιδιοκτήτη διαμερισμάτων και “άρπαζε” προκαταβολές

Αντετοκούνμπο - Τζόρνταν: Η χειραψία και το σοκ του “Greek Freak” (εικόνες)

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες