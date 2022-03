Μαγνησία

Βόλος: Πέθανε η Γαρυφαλλιά Βούλγαρη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον Δεκέμβριο η γιαγιά Γαρυφαλλιά έγινε το «πρόσωπο της ημέρας» σε ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς αποφάσισε να κάνει το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Ποια ήταν η τελευταία της επιθυμία.

Θλίψη στη Μαγνησία προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Γαρυφαλλιάς Βούλγαρη σε ηλικία 106 ετών.

Είναι η γιαγιά που εμβολιάστηκε κατά του κορονοϊού, ενώ όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ταχυδρόμος», σήμερα, 2 Μαρτίου θα έμπαινε στο 107ο έτος καθώς γεννήθηκε στις 2 Μαρτίου 1916.

Τον Δεκέμβριο η γιαγιά Γαρυφαλλιά έγινε το «πρόσωπο της ημέρας» σε ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς αποφάσισε να κάνει το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Τα τελευταία χρόνια ζούσε στον Βόλο μαζί με τα παιδιά της. Αφού συζήτησε με όλη την οικογένεια, ζήτησε να εμβολιαστεί.

Ο εμβολιασμός έγινε κατ’ οίκον. Ήταν η γηραιότερη γυναίκα στην Ελλάδα που έκανε το εμβόλιο. Την Τρίτη συγγενείς και φίλοι, καθώς και κάτοικοι της Ζαγοράς την συνόδευσαν στην τελευταία της κατοικίας μέσα σε κλίμα συγκίνησης και θλίψης.

H υπέργηρη «έσβησε» ήρεμα. «Εφυγε» περήφανη όπως έζησε, μολονότι στη ζωή της πέρασε πολλές κακουχίες. Βίωσε τον πόλεμο, έχασε τον σύζυγό της σε μικρή ηλικία, καθώς σκοτώθηκε, μεγάλωσε όμως τα παιδιά της με αγάπη και στοργή και ευτύχησε να τα δει πολύ καλά αποκατεστημένα.

Ηταν γέννημα θρέμμα Ζαγοριανή. Η τελευταία της επιθυμία ήταν να ταφεί στο χωριό, όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε και έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής της. Η κηδεία της τελέστηκε χθες το μεσημέρι.

Πηγή: taxydromos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Χωρίς μάσκες σε εξωτερικούς χώρους από το Σάββατο

Πόλεμος στην Ουκρανία - Διαπραγματεύσεις: “Θρίλερ” με τον δεύτερο γύρο μεταξύ Μόσχας και Κιέβου

ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα