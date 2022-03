Εύβοια

Οπαδική βία - Εύβοια: Ξύλο και επεισόδια σε αγώνα ποδοσφαίρου (βίντεο)

Τι συνέβη στον αγώνα και τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΠΣ Εύβοιας.

Ακόμη ένα περιστατικό βίας σε γήπεδο συνέβη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στην Εύβοια.

Πιο συγκεκριμένα, στον αγώνα μεταξύ του ΑΟ Πισσώνα και του Ρομαϊκού Χαλκίδας για την 15η αγωνιστική του 2ου ομίλου της Γ΄ Κατηγορίας Εύβοιας συνέβησαν άγρια επεισόδια και ξύλο μεταξύ των θεατών.

Η ΕΠΣ Εύβοιας εξλεδωσε τη συγκεκριμένη ανακοίνωση μετά το περιστατικιό: «Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας στους αγωνιστικούς χώρους και κάθε πράξη ή ενέργεια ατομική ή συλλογική, φυσικών ή νομικών προσώπων που δυσφημεί και προσβάλλει το ποδόσφαιρο. Σε συνεργασία με τα θεσμοθετημένα όργανά της θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να διαφυλάξουμε το κύρος και την αξιοπιστία του αθλήματος, αντιμετωπίζοντας με την προσήκουσα σοβαρότητα θέματα βίας και εφαρμόζοντας τους κανονισμούς απαρέγκλιτα.

Επισημαίνουμε δε πως σε συμπεριφορές τέτοιου είδους, δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή και οι παραβάτες θα υποστούν τις κυρώσεις που ορίζονται».

Πηγή: eviazoom





