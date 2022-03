Βοιωτία

Τροχαίο δυστύχημα: αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε μαγαζί (εικόνες)

Συγκλονίζει η νέα τραγωδία με το τροχαίο δύστύχημα, μετά απο την πρόσκρουση αυτοκινήτου στην πρόσοψη καταστήματος.

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Αμφίκλεια, όταν ένα αμάξι έπεσε πάνω σε τσιπουράδικο και από την σύγκρουση έχασε τη ζωή της μία ηλικιωμένη γυναίκα που καθόταν στο κάθισμα του συνοδηγού.

Το τροχαίο δυστύχημα, το δεύτερο σήμερα το απογευμα, έγινε όταν ο 81χρονος οδηγός κινούμενος μέσα στην Αμφίκλεια, από άγνωστη αιτία έχασε τον έλεγχο και έπεσε με δύναμη στην είσοδο ενός τσιπουράδικου, το οποίο ήταν κλειστό.

«Δεν ξέρουμε αν ο άνθρωπος έπαθε κάτι παθολογικό, αλλά πήγε πάνω στον τοίχο αφρενάριστος. Ο ίδιος βγήκε μόνος του, εμφανώς σοκαρισμένος. Όμως η γυναίκα του δυστυχώς σκοτώθηκε», είπε ένας από τους κατοίκους.

Η 77χρονη γυναίκα απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια των πυροσβεστών και άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο.

Το ΑΤ Αμφίκλειας ερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο.

