Χανιά

Δολοφονία στα Χανιά: Προσωρινά κρατούμενος ο 27χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ομόφωνη απόφαση της εισαγγελέως και του ανακριτή ο 27χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.



Προσωρινά κρατούμενος με ομόφωνη απόφαση της εισαγγελέως και του ανακριτή Χανίων, κρίθηκε μετά την απολογία του ο 27χρονος αλλοδαπός που κατηγορείται για τη δολοφονία σε βάρος 53χρονου τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Μαΐου στα Χανιά.

Ο 53χρονος είχε βρεθεί, τις πρωινές ώρες τής Τετάρτης, απανθρακωμένος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, σε χώρο εγκαταλελειμμένης κατοικίας στην οδό Κύπρου.

Ύστερα από έρευνες της ΕΛΑΣ συνελήφθη ο 27χρονος που σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση τραυμάτισε θανάσιμα τον 53χρονο κατά τη διάρκεια μεταξύ τους διένεξης και στη συνέχεια προκάλεσε την πυρκαγιά στην εγκαταλελειμμένη οικία.

Την υπεράσπιση του 27χρονου που αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από δόλο και εμπρησμό, ενώ ακόμα κατηγορείται και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ανέλαβε δικηγόρος που διόρισαν οι δικαστικές Αρχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: ηλικιωμένος πυροβόλησε 35χρονο

Ηράκλειο: μωρό “ξεπόρτισε” τα μεσάνυχτα από το σπίτι!

ΥΠΕΞ - Κίεβο: η ανακοίνωση για την επαναλειτουργία της Πρεσβείας