ΑΠΘ: Συλλήψεις για τα επεισόδια

Οι συγκρούσεις μεταξύ φοιτητών και αστυνομικών σημειώθηκαν έξω από την υπό κατασκευή βιβλιοθήκη, στη Σχολή Θετικών Επιστημών.

Πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν μέλη φοιτητικών παρατάξεων του ΑΠΘ, που στους συλλόγους τους εκπροσωπούν την Πανσπουδαστική.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε με συγκέντρωση των φοιτητών στην Καμάρα, και μέσω της Οδού Εγνατίας η πορεία έφτασε στο ΥΜΑΘ και κατέληξε μπροστά από τη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ. Οι φοιτητές ζητούν την αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων από το campus του Αριστοτελείου και την απόσυρση του νομοσχεδίου για τα ΑΕΙ που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Στο μεταξύ, σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι δύο προσαγωγές ατόμων στα επεισόδια που έγιναν το μεσημέρι μετά από πορεία φοιτητών της παράταξης των ΕΑΑΚ καθώς και μελών αντιεξουσιαστικών ομάδων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας "σε εξωτερικό χώρο της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, ομάδα ατόμων επιτέθηκε στις αστυνομικές δυνάμεις με πέτρες, ξύλα και άλλα αντικείμενα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο αστυνομικών" και "πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις δύο ατόμων".

