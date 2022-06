Δωδεκανήσα

Κοκαΐνη: Ισόβια στους “ξενοδόχους” της Ρόδου για 324 κιλά ναρκωτικών

Σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ αποτιμάται η αξία της ποσότητας, εάν κυκλοφορούσε στις πιάτσες των τοξικομανών. Πως αποκαλύφθηκε η δράση της σπείρας.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης επέβαλε ισόβια σε δύο άτομα που συνελήφθησαν για την υπόθεση των 324 κιλών κοκαΐνης, με την αξία του εμπορεύματος να υπολογίζεται άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε δίκη είχαν παραπεμφθεί δύο ομογενείς από την Αλβανία, 39 και 37 ετών, όπως επίσης ένας Σέρβος υπήκοος, 38 ετών, ενώ για την ίδια υπόθεση καταζητείται ένας 34χρονος συμπατριώτης του τελευταίου.

Οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι, που τιμωρήθηκαν με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, στις απολογίες τους αρνήθηκαν οποιαδήποτε σχέση με τα ναρκωτικά.

Οι ίδιοι, είπαν, ότι «ανηφόρισαν» στη Βόρεια Ελλάδα για να αγοράσουν κάποια «μηχανήματα» και «στρώματα» για το ξενοδοχείο τους, ενώ κατονόμασαν κάποιο άτομο, που όπως ισχυρίστηκαν τους «έστησε παγίδα».

«Μας κατέστρεψε τη ζωή», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Οπως απεκάλυψε η «δημοκρατική», οι Π. Σ. του Η. που γεννήθηκε το 1985 και Κ. Π. του Α. που γεννήθηκε το 1983, είχαν μισθώσει μικρό “boutique” ξενοδοχείο δύο αστέρων στην πόλη της Ρόδου, σε πολυσύχναστη τουριστική περιοχή. Ο ένας δραστηριοποιείται στον κλάδο κυρίως στην βόρεια Ελλάδα.

Σε αντίθεση με τους παραπάνω, ο 38χρονος Σέρβος, στον οποίο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, αποδέχθηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση. «Αναγνωρίζω το αδίκημα, παραδέχομαι ότι φταίω. Μου έγινε πρόταση να πάω στην Ελλάδα για να κάνω κάτι παράνομο. Είχα ανάγκη λόγω χρεών. Ήξερα στο περίπου ότι επρόκειτο για ναρκωτικά, αλλά δεν γνώριζα ούτε την ποσότητα ούτε το είδος της ουσίας», είπε στην απολογία του. Ο ίδιος, πρόσθεσε, ότι ζούσε στο Λονδίνο και κατά τη σύλληψή του κατείχε πλαστό κροατικό διαβατήριο.

Μετά την ετυμηγορία του Δικαστηρίου (κρίθηκαν ένοχοι μεταξύ άλλων για διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών αλλά και για εγκληματική συμμορία) οι τρεις κατηγορούμενοι επέστρεψαν στις φυλακές, ενώ για τον τέταρτο κατηγορούμενο – καταζητούμενο η υπόθεση θα εισαχθεί (για τις κακουργηματικές πράξεις) εάν και εφόσον συλληφθεί.

Η αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε από τη Δίωξη Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την αμερικανική DEA, ενώ προηγήθηκε πληροφορία, σύμφωνα με την οποία, οι δύο πρώτοι (κατά δήλωσή τους συνιδιοκτήτες σε επιχείρηση που εκμισθώνει ξενοδοχείο στη Ρόδο) θα μετέβαιναν από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη για να παραλάβουν φορτίο με κοκαΐνη.

Κατά την ίδια πληροφορία, ο τρίτος μαζί με τον 34χρονο ομοεθνή του, είχαν φτάσει με το παράνομο φορτίο στη Θεσσαλονίκη, όπου νοίκιασαν διαμέρισμα, με βραχυχρόνια μίσθωση, στην περιοχή «Ξυλάδικα» του Βαρδαρίου.

Όπως περιγράφεται στη δικογραφία, την ώρα που στο πάρκινγκ της οικοδομής γινόταν μεταφόρτωση επί μέρους ποσότητας της κατασχεθείσας ναρκωτικής ουσίας, από μίνι – μπας σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, έγινε η επιχείρηση σύλληψης των τριών, ενώ ο τέταρτος που παρατηρούσε από το μισθωμένο διαμέρισμα κατόρθωσε να ξεφύγει πηδώντας από το μπαλκόνι.

«Το φορτίο θεωρείται βέβαιο ότι προήλθε από τη Λατινική Αμερική», κατέθεσε στο Δικαστήριο ο επικεφαλής της Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, κοστολογώντας την αξία του σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

«Αυτές οι ποσότητες δεν έρχονται στην Ελλάδα για να κάνουν… βόλτες», πρόσθεσε ο μάρτυρας αστυνομικός και εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα άτομα.

