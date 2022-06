Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έπεσε από κτήριο την ώρα που καθάριζε τζάμια

Από... θαύμα σώθηκε η γυναίκα που έπεσε την ώρα που καθάριζε τζάμια επιχείρησης.



Γυναίκα έπεσε από πρώτο όροφο οικοδομής, την ώρα που καθάριζε τα τζάμια επιχείρησης επί της οδού Ορφανίδου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η 59χρονη διακομίστηκε σε νοσοκομείο με τραύμα στα άνω άκρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα έπεσε επάνω σε αυτοκίνητο και τραυματίστηκε ελαφρά

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η 59χρονη με καταγωγή από την Αλβανία έχει σπάσει το χέρι της.

