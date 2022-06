Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Επιχείρηση διάσωσης Γερμανού σέρφερ (βίντεο)

Ο Γερμανός τουρίστας που έκανε σέρφινγκ παρασύρθηκε από τα ρεύματα με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει η ζωή του.

Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στην παραλία του Πρέβελη, όταν το λιμεναρχείο ειδοποιήθηκε, ότι κινδυνεύει Γερμανός τουρίστας. Ειδικότερα, εν μέσω θυελλωδών ανέμων που έπνεαν σήμερα στα νότια παράλια του Ρεθύμνου, ο Γερμανός τουρίστας που έκανε σέρφινγκ παρασύρθηκε από τα ρεύματα με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει η ζωή του.

Αρχές και ναυαγοσώστες ειδοποιήθηκαν από τη σύζυγο του, η οποία έχασε την οπτική επαφή μαζί του και αντιλήφθηκε ότι ο σύζυγος της είναι σε κίνδυνο.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν οι ναυαγοσώστες αδελφοί Ριτζάκη με τζετ σκι, ο Λευτέρης Μπαραδάκης με ιδιόκτητο σκάφος, ενώ ειδοποιήθηκε να συμμετάσχει και το containership της Cosco, που έπλεε ανοικτά στην περιοχή. Μετά από περίπου δύο ώρες εντατικών ερευνών τον Γερμανό τουρίστα περισυνέλεξε σώο το σκάφος του Λευτέρη Μπαραδάκη. Ωστόσο, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή και έφταναν τα δέκα Μποφόρ, και καθώς το κολύμπι είχε απαγορευτεί, μετά τη διάσωση του ο Γερμανός τουρίστας θα κληθεί να πληρώσει ένα τσουχτερό πρόστιμο στη Λιμενική Αρχή.

