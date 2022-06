Δωδεκανήσα

Κάρπαθος: επιχείρηση διάσωσης 220 μεταναστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως εντοπίστηκαν οι δεκάδες μετανάστες που επέβαιναν στη λέμβο.

Στη διάσωση και περισυλλογή 220 μεταναστών, που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος 75 ναυτικά μίλια νότια της Καρπάθου, προχώρησε τις πρωϊνές ώρες φορτηγό πλοίο με σημαία Μάλτας, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Επιχειρήσεων και Έρευνας του υπουργείου Ναυτιλίας.

Οι μετανάστες είχαν ξεκινήσει από τα τουρκικά παραλία και βρέθηκαν νότια από την Κρήτη. Ένας ψαράς, κοντά στην Κάρπαθο ήταν ο πρώτος που είδε το ακυβέρνητο σκάφος τους τους πλησίασε ενώ ειδοποίησς και τις αρχές.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν τέσσερα παραπλέοντα πλοία, ενώ οι μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν το μεσημέρι στην Κω.