Σάμος - Μηχανικός ελικοπτέρου: “Μια ριπή ανέμου μας έφερε τούμπα”

Δυο οι νεκροί από την πτώση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου στην Σάμο. Τις δραματικές στιγμές που έζησε περιγράφει ο Μολδαβός μηχανικός που διασώθηκε.



Συγκλονίζει ο Μολδαβός μηχανικός που διασώθηκε μετά την πτώση του ελικοπτέρου με τους δυο νεκρούς στη Σάμο.

Ο διασωθείς περιέγραψε τις δραματικές στιγμές λέγοντας πως όταν κατέβηκαν να πάρουν νερό, μια ριπή αέρα χτύπησε το αεροσκάφος και τους έφερε τούμπα. «Μια ριπή ανέμου μας έφερε τούμπα», έλεγε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος θυμάται ότι με την πρόσκρουση βγήκαν όλοι από το ελικόπτερο, αλλά μετά όπως ανέφερε τους έχασε.

Ο Μολδαβός μηχανικός ήταν ο πρώτος που εντοπίστηκε και διασώθηκε από τους άνδρες του Λιμενικού, μετά την πτώση του ελικοπτέρου στη θάλασσα. Παρουσίασε έντονα συμπτώματα υποθερμίας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σάμου, ώστε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Λίγη ώρα αργότερα βρέθηκαν νεκροί οι δύο από τους τέσσερις επιβαίνοντες στο ελικόπτερο που έπεσε στη Σάμο, ενώ επιχειρούσε στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Παλαιοχώρι.

Αν και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης από τους διασώστες, τελικά δεν κατέστη δυνατό να κρατηθούν στη ζωή. Νεκροί είναι ο Έλληνας μεταφραστής και ο Ρουμάνος συγκυβερνήτης.

Αργά το βράδυ της Πέμπτης εντοπίστηκε σώος στην ξηρά το τέταρτο μέλος του πληρώματος του ελικοπτέρου που κατέπεσε το απόγευμα σε θαλάσσια περιοχή Πλάκα νοτιοδυτικά της Σάμου.

Πρόκειται για τον Μολδαβό πιλότο ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Σύμφωνα με πληροφορίες τα ρεύματα τον βοήθησαν να βγει κολυμπώντας στην ακτή της Πλάκας.

Σε ό,τι αφορά στη διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος, ο Αερολιμεναρχης Σάμου έχει ενημερώσει την Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων για να προχωρήσει στη διερεύνηση των αιτιών.

