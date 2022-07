Χαλκιδική

Χαλκιδική: Ηλικιωμένη έκανε το τελευταίο της μπάνιο στην Ποτίδαια

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μουδανιών η ηλικιωμένη.

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από την παραλιακή περιοχή Νέας Ποτίδαιας Χαλκιδικής, 86χρονη.

Στη συνέχεια, διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Προανάκριση διενεργείται από το Β' Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

