Νοίκιαζαν αυτοκίνητα με πλαστά έγγραφα

Συνελήφθησαν δύο άτομα που ενοικίαζαν με πλαστά έγγραφα αυτοκίνητα. Πώς έπεσαν στα δίχτυα των Αρχών.

Στην σύλληψη δύο αλλοδαπών προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, οι οποίοι κατηγορούνται για διάπραξη απατών και πλαστογραφία. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι, με τη χρήση πλαστών εγγράφων, ενοικίαζαν από γραφεία οχήματα, τα οποία στη συνέχεια, σύμφωνα με την αστυνομία, τα χρησιμοποιούσαν για τη μεταφορά παράτυπων μεταναστών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοi επικοινώνησαν τηλεφωνικά πριν από τρεις ημέρες με άνδρα, που λειτουργούσε γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων στην Πάτρα και προσποιούμενος ο ένας από αυτούς επισκέπτη από το εξωτερικό, ενδιαφέρθηκε για ενοικίαση οχήματος. Στη συνέχεια, ο ένας συλληφθείς μετέβη στο γραφείο, επιδεικνύοντας πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης, νοίκιασε αυτοκίνητο, το παρέδωσε στον δεύτερο συλληφθέντα και διέφυγαν μαζί.

Στο πλαίσιο ερευνών της Ασφάλειας Πατρών, σχετικά με το περιστατικό της ενοικίασης του αυτοκινήτου, εντοπίστηκαν οι δυο άνδρες στο ύψος των διοδίων του Ρίου και στην συνέχεια συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από τις μέχρι τώρα έρευνες προέκυψε ότι οι δυο συλληφθέντες από τις 15 έως τις 19 Ιουλίου μετέβησαν σε τέσσερα ακόμα γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην Αθήνα, όπου χρησιμοποιώντας πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης, προέβησαν στην ενοικίαση αυτοκινήτων, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν για μεταφορά παράτυπων μεταναστών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ενώ οι αστυνομικοί της Ασφάλειας συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

