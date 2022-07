Έβρος

Φωτιά στη Δαδιά: μαίνεται για 4η ημέρα το μέτωπο

Μεγάλη η καταστροφή από την πυρκαγιά που καίει για 4η ημέρα το Δάσος της Δαδιάς.

Η μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στον Έβρο, καίει για τέταρτη ημέρα το Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς.

Ολονύχτια μάχη δόθηκε μ τις φλόγες, που καίνε δυσπρσιτο σημείο και παρά το ότι πραγματοποιούνται αντιπυρικές ζώνες από εθελοντές και στρατό, οι επίγειες δυνάμεις είναι πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν.

Έτσι με το πρώτο φως της ημέρας, έπεσαν στη μάχη τα εναέρια, με στόχο τον περιορισμό του μετώπου που κινείται ακόμη ανεξέλεγκτα στο ιστορικό πευκοδάσος.

Παράλληλα συνεχίζονται και σήμερα οι πρσπάθειες της Περιφέρειας, του Στρατού και των υλοτόμων να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε στη Δαδιά η ευρεία σύσκεψη του Συντονιστικού στη Δαδιά στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης αλλά και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς.

Χθες το βράδυ οι κάτοικοι της Δαδιάς Έβρου βίωσαν τον εφιάλτη καθώς οι φλόγες έφτασαν χθες λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην άκρη του οικισμού, με τις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας να δίνουν εντολή, μέσω μηνύματος από το 112, για προληπτική εκκένωση προς Γιαννούλη και Σουφλί

Μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε στους κατοίκους του χωριού Δαδιά για να εκκενώσουν την περιοχή λόγω δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε τώρα στη Δαδιά εκκενώστε τώρα προς Γιαννούλη-Σουφλί. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Οδηγίες αυτοπροστασίας:https://www.civilprotection.gr/el/dasikes-pyrkagies ».

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στη #Δαδια #Έβρος, εκκενώστε τώρα προς #Γιαννούλη-#Σουφλί



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών



Οδηγίες αυτοπροστασίας ?? https://t.co/9lipugtsn0@pyrosvestiki — 112 Greece (@112Greece) July 23, 2022

Την υφιστάμενη κατάσταση, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από την πυρκαγιά που καίει για τέταρτη ημέρα χιλιάδες στρέμματα στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς, παρουσίασαν οι επικεφαλής του Πυροσβεστικού Σώματος και της Δασικής Υπηρεσίας στον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Στυλιανίδη, που επισκέφθηκε σήμερα την περιοχή, επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου.

Στο κέντρο ενημέρωσης της μονάδας διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δαδιάς συζητήθηκαν οι προτάσεις για τον καλύτερο συντονισμό αντιμετώπισης της πυρκαγιάς και ακολούθησε επιχειρησιακή σύσκεψη στο κινητό επιχειρησιακό κέντρο "Ολύμπος".

«Η Ελλάδα όλη έχει στραμμένο το βλέμμα της στη Δαδιά και πρέπει το χρέος μας να το φέρουμε εις πέρας» τόνισε, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της σύσκεψης, ο κ. Στυλιανίδης και πρόσθεσε πως θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν «για να σωθεί το εθνικό μας πάρκο, το μεγάλο σύμβολο σε ό,τι αφορά το φυσικό μας περιβάλλον, για το οποίο ενδιαφέρεται και όλη η Ευρώπη».

«Ήρθαμε με τον κ. Αμυρά, τον υφυπουργό Περιβάλλοντος, για να συντονίσουμε τις προσπάθειες. Έχει γίνει ήδη μια πρώτη συνάντηση με τους φορείς, συμμετείχαν όλοι: ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες, οι βουλευτές, ο δήμαρχος, ο οποίος είναι εδώ και μας βοηθά πάρα πολύ. Προσπαθούμε να συντονίσουμε για να γίνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικοί», σημείωσε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Την ίδια στιγμή έχει δημιουργηθεί μια επιχειρησιακή ομάδα, στην οποία συμμετέχουν οι επιτελείς που ήρθαν από την Αθήνα, ο επιτελάρχης και ο κλαδάρχης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Περιβάλλοντος, μαζί με τους ανθρώπους που δρουν επί του πεδίου και άλλους που γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή, έτσι ώστε να πάρουμε τα πιο αποτελεσματικά μέτρα».

Όπως είπε ο κ. Στυλιανίδης, παρθήκαν αποφάσεις και το επόμενο βήμα είναι η επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου στο νοτιοδυτικό μέτωπο «για να δούμε επί τόπου πώς θα μπουν μηχανήματα εκεί για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε νέες αντιπυρικές ζώνες και οι πυροσβέστες με τις δικές τους εγκαταστάσεις να γίνουν πιο αποτελεσματικοί».

«Αυτός είναι ο στόχος. Όλη μέρα επί του πεδίου για να αυξήσουμε ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητά μας», υπογράμμισε ο υπουργός και ευχαρίστησε όλους όσοι συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κατάστασης.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς, ο οποίος μετέχει στο κυβερνητικό κλιμάκιο, δήλωσε μετά το πέρας της σύσκεψης: «Το δασικό οικοσύστημα της Δαδιάς είναι ένα θησαυροφυλάκιο βιοποικιλότητας για τη χώρα και βεβαίως για ολόκληρη την Ευρώπη γι' αυτό έχουμε κινητοποιήσει κάθε διαθέσιμη δύναμη, ώστε να σταματήσουμε τη φωτιά και να μην επεκταθεί περαιτέρω στον πυρήνα του εθνικού πάρκου».

Όπως είπε ο κ. Αμυράς, έχουν ήδη οργανωθεί οι εργαζόμενοι στη μονάδα διαχείρισης της περιοχής και με τα δασαρχεία και τις ΜΚΟ οργανώνεται σταθμός πρώτων βοηθειών για την άγρια πανίδα, όταν χρειαστεί να γίνουν οι περιθάλψεις. «Κατά δεύτερον», πρόσθεσε, «από τώρα ήδη σχεδιάζουμε και οργανώνουμε τα βήματα για την αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος. Έχουμε μπροστά μας δρόμο».

Ευχαρίστησε και αυτός για τη συνεργασία «την Περιφέρεια, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους εθελοντές, με μεμονωμένους πολίτες έτσι ώστε να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού, όπως τού αξίζει, το δάσος της Δαδιάς».

Σημειώνεται πως το κυβερνητικό κλιμάκιο αποτελείται εκτός του κ. Αμυρά, από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου και επιτελικά στελέχη των δύο υπουργείων και του Πυροσβεστικού Σώματος.

