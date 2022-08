Αχαΐα

Πάτρα: Αυτοκίνητο καρφώθηκε με μεγάλη ταχύτητα σε φανάρια (βίντεο)

Για κλάσματα δευτερολέπτου πρόλαβε και σταμάτησε οδηγός αυτοκινήτου που ερχόταν από κάθετο δρόμο. Δείτε το σοκαριστικό βίντεο.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση Πατρών – Πύργου, στο ύψος των φαναριών της Κάτω Αχαΐας.

Όπως φαίνεται στις εικόνες από το βίντεο που κατέγραψε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, το αυτοκίνητο που κινείται επί της εθνικής, στο ρεύμα από την Πάτρα προς τον Πύργο πέρασε με ταχύτητα τον δρόμο και έπεσε πάνω στις πινακίδες και τα φανάρια που βρίσκονται στο σημείο.

Για καλή τύχη του οδηγού που κινείτο από την Κάτω Αχαϊα προς την Εθνική οδό, σταμάτησε εγκαίρως και δεν υπήρξαν χειρότερα με κάποια σύγκρουση οχημάτων.

Δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας του οδηγού του οχήματος που έπεσε πάνω στα φανάρια.

