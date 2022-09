Θεσσαλονίκη

Κακοκαιρία στην Θεσσαλονίκη: “Άνοιξαν” οι ουρανοί - προβλήματα στους δρόμους (βίντεο)

Σε ποιες άλλες περιοχές της βόρειας Ελλάδας εκδηλώνονται μπουρίνια, με τοπικά έντονα φαινόμενα.

«Άνοιξαν οι ουρανοί» στη Θεσσαλονίκη. Λίγο πριν τις 13:00 καταρρακτώδης βροχή μετέτρεψε μέσα σε λίγα λεπτά τους δρόμους σε ποτάμια. Η κίνηση των οχημάτων γίνεται με μεγάλη δυσκολία.

Αρκετοί οδηγοί έχουν σπεύσει να σταθμεύσουν όπως όπως προκειμένου να αποφύγουν τα ορμητικά νερά Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε μέχρι στιγμής να ενεργήσει για αντλήσεις υδάτων σε τέσσερις περιπτώσεις- δύο στην Περαία και δύο στο κέντρο της πόλης- και για δύο κοπές δέντρων στην περιοχή της Θέρμης.

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Μετεωρολογικό Κέντρο Μακεδονίας παρόμοια μπουρίνια παρατηρούνται από τα θαλάσσια τμήματα ανοιχτά της Χαλκιδικής, στο κέντρο, τα ανατολικά κια κινούνται σύμφωνα με το ραντάρ στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών και του Κιλκίς. Όπως αναφέρθηκε από το Μετεωρολογικό Κέντρο ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα όλη τη διάρκεια του 24ωρου ενώ εξασθένηση των έντονων φαινομένων αναμένεται από τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Η κίνηση των οχημάτων αυτήν την ώρα διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

