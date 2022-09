Καστοριά

Καστοριά: Συνελήφθη ο γιος της ηλικιωμένης που βρέθηκε θαμμένη

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της γυναίκας που είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη. Εξετάζονται και ανθρώπινο κρανία και οστά, που βρέθηκαν σε ρέμα.

Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αστυνομικοί στην υπόθεση εξαφάνισης ηλικιωμένης από περιοχή της Καστοριάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος της άτυχης 82χρονης, δήλωσε την εξαφάνισή της την περασμένη Παρασκευή.

Στις έρευνες που ξεκίνησαν άμεσα, βρέθηκε σε ρέμα, σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, ένα ανθρώπινο κρανίο, αλλά και οστά, τα οποία έχουν σταλεί για ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί αν ανήκουν σε άνθρωπο ή ζώο.

Κατόπιν τούτου, κλήθηκε εκ νέου να καταθέσει ο 46χρονος γιος, ο οποίος έπεσε σε αντιφάσεις σε σχέση με την αρχική του κατάθεση και για τον λόγο αυτό συνελήφθη.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η υποδιεύθυνση ασφάλειας Καστοριάς.

