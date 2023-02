Αιτωλοακαρνανία

Αμφιλοχία: Πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς καφενείο στον Σταθά Βάλτου (εικόνες)

Εντός του χώρου δεν βρισκόντουσαν πελάτες και δεν κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμφιλοχίας για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 12 Φεβρουαρίου 2023 σε καφενείο στον Σταθά Βάλτου.

Σύμφωνα με τπληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα με έξι πυροσβέστες και τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας Στάθη Ντζέμο για την κατάσβεση της φωτιάς.

Δυστυχώς παρά την άμεση κινητοποίηση της υπηρεσίας, το καφενείο κάηκε ολοσχερώς, ενώ ευτυχώς εντός του χώρου δεν βρισκόντουσαν πελάτες και δεν κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές.

Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμφιλοχίας έγινε προανάκριση για τον εντοπισμό της αιτίας που προκάλεσε την πυρκαγιά.

Πηγή: karvasaras.gr



