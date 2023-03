Καβάλα

Γυναικοκτονία – Καβάλα: Ισόβια στον φαρμακοποιό

Η απόφαση της Δικαιοσύνης για τον γυναικοκτόνο της Καβάλας, που στέρησε τη ζωή στην 43χρονη σύζυγό του.

Ισόβια χωρίς ελαφρυντικά επέβαλε το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κοζάνης στον 55χρονο που σκότωσε την σύζυγό του, στις Πηγές Καβάλας, τον περασμένο Μάιο.

Ο δράστης είχε τραβήξει την 43χρονη στο καμαράκι του φαρμακείου, όπου και την είχε στραγγαλίσει με τα χέρια του.

Σύμφωνα με το οικογενειακό περιβάλλον της, η άτυχη γυναίκα ανεχόταν επί χρόνια την κακοποιητική συμπεριφορά του συζύγου της, τόσο προς την ίδια, όσο και προς τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

