Ρεθύμνου

Κρήτη: αστυνομικός ακρωτηριάστηκε μετά από ατύχημα

Ο αστυνομικός, που οδηγούσε μηχανή, τραυματιστηκε σοβαρά μετά από σφοδρή σύγκρουση με αυτοκίνητο.

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου στην περιοχή του Ρεθύμνου.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 10:30 όταν ένας 48χρονος αστυνομικός κινούταν με την ιδιωτική του μηχανική και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μέχρι τώρα, συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο, όταν πήγαινε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ρεθύμνου για να πιάσει δουλειά.

Εξαιτίας της σφοδρότητας της σύγκρουσης, ο αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά.

Οι διασώστες παρέλαβαν τον 48χρονο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως έφερε σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα ωστόσο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν δεν μπόρεσαν να σώσουν το πόδι του με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί.

Αμέσως μετά σοβαρό τροχαίο ατύχημα οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον οδηγό του αυτοκινήτου και τον μετέφεραν στο τμήμα.

Ο οδηγός αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Πηγή: cretapost.gr

