Εύβοια

Εύβοια: γυναίκα απανθρακώθηκε σε τροχαίο (εικόνες)

Πως συνέβη η τραγωδία στην Εύβοια, στην οποία μια γυναίκα έχασε την ζωή της κια άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Τραγικό θάνατο βρήκε μια γυναίκα, 33 ετών μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο αυτοκίνητο που οδηγούσε, στην Εύβοια.

Σύμφωμα με πληροφορίες, το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά στη Βόρεια Εύβοια, στην θέση Πανόραμα-Άγιος.

Στο όχημα επέβαιναν τρία άτομα, με την μία από τους τρεις να χάνει την ζωή της ακαριαία.

Η άτυχη γυναίκα από τα Ψαχνά εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του και απανθρακώθηκε σε τέτοιο βαθμό, που οι διασώστες ήταν αδύνατον να την ταυτοποιήσουν. Το μοιραίο όχημα βγήκε από το δρόμο και πολύ γρήγορα εκδηλώθηκε φωτιά.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο δεύτερος άνδρας είναι σοβαρά τραυματίας ενώ η αλλά κοπέλα είναι ελαφρά τραυματισμένη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σορός γυναίκας ανασύρθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο, στο 19,5 χλμ. της Ε.Ο. Χαλκίδας- Αιδηψού. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. Συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 7, 2023

Πηγή: evima.gr





