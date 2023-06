Εύβοια

Εύβοια: χωριό “γέμισε” νεκρές γάτες (εικόνες)

Αντιμέτωπος με ένα αποκρουστικό θέαμα βρέθηκε κάτοικος χωριού στην Εύβοια.

Μία νέα κτηνωδία, ήρθε στο "φως" της δημοσιότητας αυτή τη φορά στην Εύβοια.

Πιο συγκεκριμένα, ένας κάτοικος στο Αυλωνάρι Ευβοίας, όταν έκανε βόλτα στο χωριό, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια ανατριχιαστική εικόνα.

Κάποιος ασυνείδητος σκότωσε γάτες οι οποίες κείτονταν νεκρές σε δρόμο του χωριού.

«Είναι τρομακτικό να υπάρχουν τόσο άρρωστα και επικίνδυνα μυαλά ανάμεσα μας. Ντροπή και αίσχος», έγραψε στο Facebook ο κάτοικος που βρέθηκε μπροστά στο απάνθρωπο συμβάν.

Πηγή: evima.gr

