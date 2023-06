Ξάνθη

Ξάνθη: Εντοπίστηκε σπάνια αράχνη - πασχαλίτσα (εικόνες)

Πρόκειται για ένα σπάνιο είδος αράχνης, το οποίο περιλαμβάνεται στον Κόκκινο Κατάλογο Απειλούμενων Ειδών της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης. Πού εντοπίστηκε και πόσο επικίνδυνη θεωρείται.

Το σπάνιο είδος της αράχνης-πασχαλίτσα, επιστημονικά Eresus Cinnaberinus, έκανε την εμφάνισή του στα Άβδηρα, της Ξάνθης. Η αράχνη βαπτίζεται ως «πασχαλίτσα» χάρη στο έντονο κόκκινο χρώμα που χαρακτηρίζει το σώμα της σε συνδυασμό με τις μαύρες βούλες, που θυμίζει αρκετά την γνωστή πασχαλίτσα.

Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε την σπάνια αράχνη στα Άβδηρα, ενώ ο κάτοικος της περιοχής που την αποθανάτισε επιδεικνύοντας τη δέουσα προσοχή, φρόντισε ώστε να μην την τραυματίσει προκειμένου αυτή να επιβιώσει και να διαιωνιστεί.

Πρόκειται για ένα σπάνιο είδος αράχνης, το οποίο περιλαμβάνεται στον Κόκκινο Κατάλογο Απειλούμενων Ειδών της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) ως «απειλούμενο είδος».

Ως είδος, είναι γνωστό για την ικανότητά τους στην κατασκευή μεταξένιων θόλων και σωλήνων τους οποίους διακοσμούν με τα απομεινάρια φαγωμένων σκαθαριών και μυρμηγκιών, όπως οι άνθρωποι βάζουν ως τρόπαια τα κεφάλια ζώων που έχουν σκοτώσει στους τοίχους. Η μητέρα αράχνη – πασχαλίτσα πεθαίνει αφού εκκολάψει τα αυγά της έτσι ώστε τα μικρά της να τραφούν από το σώμα της.

Πηγή: xanthinea.gr

