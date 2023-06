Δωδεκανήσα

Κως: Τα πρώτα ευρήματα από τη σορό της 27χρονης Αναστάζια (εικόνες)

Εικόνες από το σημείο που εντοπίστηκε η άτυχη κοπέλα. Συγκλονίζουν τα πρώτα ευρήματα από τη σορό της.

Τραγικός επίλογος στην εξαφάνιση της 27χρονης Αναστάζια από την Πολωνία.

Το πτώμα της άτυχης γυναίκας βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη στην πάνω πλευρά των Αλυκών, κοντά στον δρόμο που ενώνει το Μαρμάρι με το Τιγκάκι και κοντά στο σπίτι του 32χρονου αλλοδαπού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η κοπέλα φέρει σημάδια στο λαιμό της, στοιχείο που "δείχνει" στραγγαλισμό. Κάτω από δέντρο και σκεπασμένη με κλαδιά τα οποία τοποθετήθηκαν πάνω από τη σακούλα βρέθηκε η άτυχη νεαρή Πολωνή.

Η σορός της Αναστάζια θα μεταφερθεί από γραφείο τελετών, που βρίσκεται στο σημείο, στο νοσοκομείο ενώ θα ακολουθήσει νεκροψία - νεκτρομή για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Ως βασικός ύποπτος παραμένει ο 32χρονος από το Μπαγκλαντές που έχει συλληφθεί και ήταν ο τελευταίος με τον οποίο συναντήθηκε η 27χρονη πριν την εξαφάνισή της.

Δεύτερο άτομο στο «κάδρο» των ερευνών

Πέραν του Μπαγκλαντεσιανού, οι Αρχές ερευνούν και τον Πακιστανό συγκάτοικό του. Υλικό από κάμερες ασφαλείας από διπλανές κατοικίες δείχνουν τον Μπαγκλαντεσιανό να μπαίνει με την 27χρονη στο σπίτι του. Ωστόσο, ο συγκάτοικός του υποστήριξε στις Αρχές ότι ουδέποτε συνέβη κάτι τέτοιο, με την αστυνομία να πιστεύει ότι λέει ψέματα.

Σημαντικά είναι και τα στοιχεία που προέρχονται από την ανάλυση γενετικού υλικού, καθώς DNA της Αναστάζια βρέθηκε στο σπίτι του Μπαγκλαντεσιανού.

