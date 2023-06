Αχαΐα

Πάτρα: Επεισόδια σε πορεία αντιεξουσιαστών (βίντεο)

Η πορεία πραγματοποιήθηκε με αφορμή το ναυάγιο στην Πύλο

Πορεία πραγματοποίησαν το απόγευμα της Δευτέρας, αντιεξουσιαστικές κινήσεις στην Πάτρα, με αφορμή το πολύνεκρο ναυάγιο στην Πύλο. Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία Αγίας Σοφίας.

Για λίγα λεπτά αστυνομικές δυνάμεις ανέκοψαν την πορεία τους στην Αγίου Ανδρέου επί της Γεροκωστοπούλου, υπό το φόβο να κατευθυνθούν προς το εκλογικό κέντρο της ΝΔ, έτσι ώστε να αποφευχθεί απόπειρα κατάληψης όπως προ ημερών.

Παράλληλα, αστυνομικές δυνάμεις βρισκόταν στην πλατεία Γεωργίου, μιας και την προηγούμενη εβομάδα είχαν σημειωθεί βανδαλισμοί στο εκλογικό περίπτερο της ΝΔ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της πορείας τους έριξαν μπογιές στο οδόστρωμα επί της Κορίνθου ενώ άναψαν και καπνογόνα.

