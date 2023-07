Πέλλα

Πέλλα: Νεκρός άνδρας στα Λουτρά Πόζαρ

Ο 50χρονος λουόμενος βγαίνοντας από την πισίνα αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας άνδρας 50 ετών το μεσημέρι στα Λουτρά Πόζαρ στην Πέλλα ενώ έβγαινε από τη πισίνα των Λουτρών.

Σύμφωνα με το aridea365.gr, ο 50χρονος λουόμενος βγαίνοντας από την πισίνα αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε. Άμεσα του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από αρμόδιους της Λουτρόπολης και στο σημείο έφτασε το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άτυχο άντρα στο Κέντρο Υγείας Αριδαίας, σε πολύ άσχημη κατάσταση, δυστυχώς όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε.

Όπως αναφέρει το ίδιο μέσο ο άτυχος άντρας δεν ήταν από την περιοχή, αλλά από την Καβάλα και εργαζόταν την εταιρία σεκιούριτι του Φεστιβάλ Πόζαρ.

Η νεκροψία - νεκροτομή θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του.

