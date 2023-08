Χανιά

Χανιά - Παράνομες υιοθεσίες: Στον ανακριτή ο “εγκέφαλος” εν μέσω επευφημιών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Γιατρέ σ' αγαπάμε", φώναζαν έξω από τα δικαστήρια. Τα μέλη του κυκλώματος, η δράση τους και το βαρύτατο κατηγορητήριο.

-

Ενώπιον του ανακριτή Χανίων προκειμένου να απολογηθούν οδηγoύνται από νωρίς το πρωί της Κυριακής οι εννέα συλληφθέντες που σύμφωνα με την δικογραφία που σχημάτισε η ΕΛ.ΑΣ είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση προχωρώντας σε παράνομες υιοθεσίες και εμπορία βρεφών.

Πρώτος προκειμένου να απολογηθεί έφτασε στα γραφεία του ανακριτή στις 7 το πρωί ο 73χρονος ιατρός ιδιοκτήτης της μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και κατά την διάρκεια της ημέρας θα ακολουθήσουν και οι αλλοι κατηγορούμενοι.

Από νωρίς το πρωί βρίσκονται έξω από τα δικαστήρια πολίτες για να δηλώσουν την υποστήριξη και τη συμπαράσταση τους στον γιατρό ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση. «Γιατρέ μου σ' αγαπάμε», ακούγεται να φωνάζουν, μεταξύ άλλων.

Η άφιξη του κατηγορούμενου γιατρού:

Οι εννέα συλληφθέντες αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων, μεσολάβηση σε υιοθεσία ανηλίκου κατ' επάγγελμα, παραβάσεις του νόμου περί εφαρμογής της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, πλαστογραφία, διατάραξη οικογενειακής τάξης, απάτη, σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Να σημειωθεί ότι λίγο μετά τις 8.30 το πρωί έκανε την εμφάνισή του στα Δικαστήρια Χανίων ο γνωστός ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας, ο οποίος πιθανότατα θα έχει ενεργό ρόλο στην υπεράσπιση του Χανιώτη γιατρού.

Τα μέλη του κυκλώματος:

αρχηγός και συντονιστής της ομάδας ήταν 73χρονος ημεδαπός ιατρός, ιδρυτής και διαχειριστής της κλινικής. Κατεύθυνε τις «μεσίτριες» και επόπτευε την νομική διεκπεραίωση των προγραμμάτων παρένθετης μητρότητας ενώ καθοδηγούσε τα υπόλοιπα μέλη προκειμένου να εναρμονίσουν τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονταν στην εκάστοτε απόφαση με την ακολουθούμενη από αυτούς έκνομη διαδικασία. Επίσης, με χρήματα της οργάνωσης χρηματοδοτούσε τη μίσθωση οικιών σε περιοχή της Κρήτης για προσωρινή στέγαση των κυοφόρων.

44χρονος ημεδαπός, δεύτερος στην ιεραρχία, ο οποίος λάμβανε οδηγίες μόνο από τον αρχηγό. Ο ρόλος του ήταν να εποπτεύει, να κατευθύνει και να συντονίζει τα καθήκοντα και τις δράσεις των άλλων μελών. Επίσης, ενεργούσε ιατρικές πράξεις στα θύματα εμπορίας ανθρώπων και προέβαινε σε παραποιημένες καταχωρήσεις των ωοληψιών στο Μητρώο Δοτριών.

44χρονη και 37χρονη είχαν ως βασική αρμοδιότητα να επιβλέπουν, να μεταφέρουν, να φροντίζουν για την διαμονή και την καταβολή των νομιμοφανών αμοιβών καθώς και να χορηγούν τα φάρμακα στις παρένθετες μητέρες. Η

37χρονη λειτουργούσε επίσης ως μεσίτρια ενώ η 44χρονη διεκπεραίωνε τη σύναψη εικονικών μισθωτηρίων, την πλαστογράφηση δικαστικών υποθέσεων κ.λπ.. Η αμοιβή τους για κάθε παρένθετη μητέρα που εισήγαγαν στη διαδικασία ξεκινούσε από 5.000 ευρώ και η μηνιαία αμοιβή για την εποπτεία τους από το δικαστήριο έως και τον τοκετό από 300-600 ευρώ.

41χρονη ημεδαπή ως βοηθός εμβρυολόγου συμμετείχε από κοινού με τον 44χρονο υπαρχηγό σε ωοληψίες γενετικού υλικού καθώς και σε εμβρυομεταφορές στα σώματα γυναικών. Επιπλέον, ασχολούνταν με την εξεύρεση ενδιαφερόμενων άτεκνων και ομόφυλων ζευγαριών από την Ιταλία, με την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και με τη παροχή της πατρικής της οικίας για διαμονή των παρένθετων μητέρων και δοτριών.

28χρονη ημεδαπή ως μαία προέβαινε σε ιατρικές πράξεις κατά τη διαδικασία φαρμακευτικής προετοιμασίας της δότριας γενετικού υλικού, ενώ διαχειρίζονταν τις αλλοδαπές παρένθετες μητέρες και δότριες ωαρίων,

41χρονη ημεδαπή, ως υπάλληλος γραφείου έτερης κλινικής προέβαινε σε πλαστογραφήσεις στα αρχεία της εν λόγω κλινικής με σκοπό να συγκαλύψει την παράνομη δράση της οργάνωσης και μεριμνούσε για την εξεύρεση εικονικών συζύγων επί πληρωμή και

38χρονη ημεδαπή εντόπιζε ευάλωτες αλλοδαπές και ημεδαπές γυναίκες στη Βόρεια Ελλάδα και οργάνωνε τη μεταφορά τους στην Κρήτη ενώ παράλληλα συγκέντρωνε δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών δικαστικών αποφάσεων, λαμβάνοντας αμοιβή 3.000-4.000 ευρώ για κάθε παρένθετη μητέρα που εισήγαγε στη διαδικασία.

Βίντεο: zarpanews

Ειδήσεις σήμερα:

Ισχυρός σεισμός στις Φιλιππίνες

Βραζιλία: 5χρονη σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια ταραχών

Market Pass - Youth Pass: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές