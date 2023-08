Σέρρες

Διακίνηση μεταναστών: Συνελήφθη 17χρονη στις Σέρρες

Μαζί της συνελήφθη ένας 31χρονος ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 22χρονου συνεργού τους. Πώς αποκαλύφθηκε η δράση τους.

Μία 17χρονη συνελήφθη στις Σέρρες για παράνομη διακίνηση 15 αλλοδαπών, μεταξύ αυτών εννέα ανηλίκων. Μαζί της συνελήφθη ένας άνδρας, 31 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 22χρονου συνεργού τους.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε, όταν οι δύο συλληφθέντες (ημεδαποί), επιβάτες σε όχημα τύπου βαν, αποβίβασαν τους διακινούμενους κοντά σε δομή φιλοξενίας προσφύγων στις Σέρρες. Εντοπίστηκαν όμως από αστυνομικούς και σε σήμα τους να σταματήσουν ο 31 ετών οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει. Λίγη ώρα αργότερα, το βαν ακινητοποιήθηκε και ακολούθησαν οι συλλήψεις, με την ανήλικη να κάθεται στη θέση του συνοδηγού.

Οι διακινούμενοι πρόσφυγες κατέθεσαν ότι είχαν εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα, μέσω του Έβρου, καταβάλλοντας χρηματικά ποσά για να φτάσουν στην ελληνική ενδοχώρα.

Τον τελευταίο καιρό οι συλλήψεις διακινητών στην περιοχή των Σερρών είναι σχεδόν καθημερινές. Από τις αρχές του καλοκαιριού έχουν καταγραφεί δεκάδες δρομολόγια προς την περιοχή από τον Έβρο. Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. ανέφεραν ότι τα κυκλώματα, αντί να μεταφέρουν τους διακινούμενους προς τη Θεσσαλονίκη, επιλέγουν τη δομή των Σερρών όπου τους αφήνουν με σκοπό την εκεί καταγραφή τους. Πρόκειται συνήθως για Σύρους που προηγουμένως πληρώνουν αδρά για την μεταφορά τους.

