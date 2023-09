Λάρισα

Κακοκαιρία “Daniel” - Δήμαρχος Λάρισας: Υποχωρεί η στάθμη του Πηνειού αλλά ο κίνδυνος παραμένει

Περιμένουμε μεγάλες αντλίες από Θεσσαλονίκη ώστε να απελευθερώσουμε από τα νερά πιο γρήγορα της συνοικίες που έχουν πάθει ζημιές, ανέφερε ο κ. Καλογιάννης

«Είναι μία ημέρα καλύτερη από τις άλλες από την άποψη ότι η στάθμη του Πηνειού αρχίζει σιγά – σιγά να κατεβαίνει. Βέβαια είναι ακόμη αρκετά ψηλά όμως είναι σχεδόν βέβαιο ότι αν συνεχίσουμε έτσι ότι δε θα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα». Το παραπάνω αισιόδοξο μήνυμα εξέπεμψε το απόγευμα της Κυριακής ο Δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης.

Ο κ. Καλογιάννης πρόσθεσε ότι «αυτό που κάνουμε είναι ότι συνεχίζονται οι απεγκλωβισμοί στη συνοικία της Νέας Σμύρνης, με έντονο ρυθμό στις Εργατικές Κατοικίες της Γιάννουλης, στο Δασοχώρι και στη Φαλάνη και επίσης στον Άγιο Θωμά.»

Σε ότι αφορά τις προσπάθειες απομάκρυνσης των υδάτων, είπε ότι «συνεχίζεται με όλο και πιο έντονο ρυθμό η άντληση των υδάτων. Περιμένουμε μεγάλες αντλίες από Θεσσαλονίκη ώστε να απελευθερώσουμε από τα νερά πιο γρήγορα της συνοικίες που έχουν πάθει ζημιές».

Για μία ακόμη φορά εμφανίστηκε κατηγορηματικός ως προς την ποιότητα του πόσιμου νερού της Λάρισας, λέγοντας μεταξύ άλλων πως «η Λάρισα έχει το δίκτυό της ατόφιο, δεν υπάρχει καμιά ζημιά. Τα εργαστήρια της ΔΕΥΑΛ καθημερινά εξετάζουν το νερό. Άφοβα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μην ακούτε όλους τους «καλοθελητές» που διαμορφώνουν μία κατάσταση δημόσιου κινδύνου».

Τέλος, για τον καθαρισμό της πόλης προανήγγειλε την ανάγκη εθελοντών και ενεργοποίηση της κοινωνίας.



