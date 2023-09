Εύβοια

Εύβοια: αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολόνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από την πρόσκρουση του αυτοκινήτου, στράβωσε η κολόνα φωτισμού.

-

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 12 Σεπτεμβρίου στην Εύβοια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα ΙΧ κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ξέφυγε της πορείας του και έπεσε πάνω σε κολόνα της ΔΕΗ στο δρόμο Αλιβερίου – Καράβου στον Κάραβο.



Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή, με αποτέλεσμα να σπάσει η κολώνα και να πάρει επικίνδυνη κλίση. Ευτυχώς, παρά το γεγονός ότι έγειρε δεν έπεσε στο δρόμο, αφού την συγκρατούσαν τα ηλεκτροφόρα καλώδια.

Αυτοκίνητο της ΔΕΗ παρέμεινε όλο το βράδυ στο σημείο ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες συνεργείο θα απομακρύνει την κολώνα από το σημείο.

Το αυτοκίνητο υπέστη υλικές ζημιές ενώ ευτυχώς δεν τραυματίστηκε ο νεαρός οδηγός του.

Πηγή: evima.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Λούτσα: Το ξεκαθάρισμα λογαριασμών και οι έρευνες

Κακοκαιρία “Daniel” – Hellenic Train: Αναστολή στη σύνδεση Αθήνας με Θεσσαλονίκη μέχρι νεοτέρας

Κακοκαιρία “Daniel” – Λινού: Τα βακτήρια από τα νεκρά ζώα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα με το νερό