Λευκάδα

Βόλος - Μπέος: Εισαγγελική παρέμβαση για την μόλυνση του Παγασητικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χωρίς πόσιμο νερό παραμένει για 16η ημέρα η πρωτεύουσα της Μαγνησίας.

-

Εισαγγελική παρέμβαση ζήτησε ο δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο επιβαρύνεται ο Παγασητικός κόλπος από τον Βιολογικό της Λάρισας που είχε σταματήσει να λειτουργεί λόγω βλάβης από τη θεομηνία Daniel.

O Βιολογικός σταθμός καθαρισμού της Λάρισας αφού ήταν εκτός λειτουργίας δεν μπορούσε να επεξεργαστεί τα λύματα τα οποία κατέληγαν στον πλημμυρισμένο Πηνειό και από εκεί στη λίμνη Κάρλα με τελική κατάληξη τον Παγασητικό ο οποίος επιβαρυνόταν επικίνδυνα όλη αυτή την περίοδο.

Ο κ. Μπέος επισκέφθηκε τον εισαγγελέα Βόλου ο δήμαρχος και ζήτησε την διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά τον Βόλο,διότι ο Παγασητικός αφενός έχει επιβαρυνθεί εξαιρετικά και από τις φερτές ύλες λόγω των πλημμυρών,αφετέρου δε και η πιθανή επιβάρυνση από τα λύματα της Λάρισας θα επιφέρει μεγάλη οικολογική ζημιά στον κλειστό κόλπο με συνέπεια και κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Άλλωστε έπειτα από περίπου 15 ημέρες κατάφερε να γίνει μερική αποκατάσταση της βλάβης στον Βιολογικό της Λάρισας σε ποσοστό 50% και τα υπόλοιπα λύματα εξακολουθούν να διοχετεύονται άνευ επεξεργασίας στον Πηνειό, γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση της Εισαγγελίας Λάρισας. Η οποία , έχει διατάξει προκαταρκτική εξέταση τόσο για την βλάβη στις εγκαταστάσεις του βιολογικού της ΔΕΥΑΛ όσο και για τη ρύπανση που προκλήθηκε στον Πηνειό και τον κίνδυνο που διατρέχει η δημόσια υγεία ως συνέπεια αυτής.

Παράλληλα η πρωτεύουσα της Μαγνησίας παραμένει χωρίς καθαρό πόσιμο νερό για 16η ημέρα,ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αποκατάσταση των μεγάλων βλαβών στο υδροδοτικό δίκτυο του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά κυρίως αργά τα βράδια συνεργεία του Δήμου Βόλου με υδροφόρες προσπαθούν να καθαρίσουν και να ξεπλύνουν δρόμους στο κέντρο και τις συνοικίες που καλύφθηκαν από τόνους λάσπης.

Χθες το βράδυ με τη συνδρομή της Αστυνομίας,που είχε κλείσει για την κίνηση των αυτοκινήτων τους δρόμους ,τα συνεργεία κατάφεραν να καθαρίσουν τις λεωφόρους Δημητριάδος και Λαμπράκη όπως και τους κυκλικούς οδικούς κόμβους που αποδόθηκαν στην κυκλοφορία όπως ήταν πριν τις καταστροφικές πλημμύρες

Ειδήσεις σήμερα:

Εμπορικό Ναυτικό - Θάνατος δοκίμου: Το μοιραίο εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ινδία

Ολυμπιακός - Σισέ: Φεύγω με ένα συναίσθημα ευγνωμοσύνης

Απεργία ΑΔΕΔΥ - Μέσα Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν την Πέμπτη