Μπέος στον ΑΝΤ1: Να αποκατασταθούν οι ζημιές και μετά να αποδοθούν οι ευθύνες (βίντεο)

Τι είπε ο Δήμαρχος Βόλου για τα αντιπλημμυρικά έργα και την ποιότητα του νερού στην πόλη του.

Στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο Δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, στη σκιά της μεγάλης καταστροφής που προκάλεσε η κακοκαιρία "Daniel".

Ο κ. Μπέος μεταξύ άλλων αναφερθηκε στα αντιπλημμυρικά έργα, την ποιότητα του νερού στην πόλη του, ζητώντας παράλληλα να αποκατασταθούν οι ζημιές και έπειτα να αποδοθούν οι ευθύνες.

«Για αντιπλημμυρικά έργα, έργα μεγάλων υποδομών, είναι δουλειά της κυβέρνησης και της Περιφέρειας. Οι δήμοι δεν διαχειρίζονται. Δεν έχω διαχειριστεί ούτε ένα ευρώ για τέτοια έργα. Έχω στείλει αναφορές και καταγγελίες στο Υπουργείο Υποδομών και την Περιφέρεια, για κινδύνους σε μέρη τα οποία είναι ρέματα, έχουν χτιστεί σπίτια, σχολεία και υπάρχουν κίνδυνοι να γίνουν καταστροφές», ανέφερε αρχικά.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Βόλου κατήγγειλε ότι υπάρχει σχολείο και νηπιαγωγείο δίπλα σε ποτάμι. Συγκεκριμένα, όπως είπε η μία περίπτωση είναι στην Αγριά και η άλλη είναι στα Λεχώνια. "Το κατήγγειλα και δεν έγινε τίποτα. Αυτά τα σχολεία που σας λέω έγιναν εδώ και 20 χρόνια. Εγώ από το ΕΣΠΑ πήρα εκατομμύρια για τη ζωνοποίηση, για το δημοτικό θέατρο, για το μουσείο της Αργούς, για τέτοια έργα. Για αντιπλημμυρικά έργα δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ”, δήλωσε.

«Πρόσφατα κατασκευάστηκε γέφυρα και πλημμύρισε μία συνοικία του Βόλου και την πήρε το ποτάμι.Η Περιφέρεια την κατασκεύασε, την παρέδωσε πριν ένα μήνα και βούλιαξε τις Άσπρες Πεταλούδες» σημείωσε. “Δε θεωρώ ότι έχει ευθύνη ο Αγοραστός, αλλά ο μελετητής που την κατασκεύασε. Ο Αγοραστός της χρηματοδότησε, δεν την σχεδίασε αυτός» τόνισε.

Τέλος, ο κ. Μπέος εξέφρασε την ελπίδα ότι το νερό της πόλης θα είναι πόσιμο από τη Δευτέρα και ότι ο Βόλος σε 15 ημέρες θα είναι μια πεντακάθαρη πόλη

